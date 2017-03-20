Через блокаду Донбасу бойовики поповняться новими кадрами - І.Луценко

"На сьогоднішній день є повідомлення про те, що працівникам, які залишились на окупованій території бойовики уже надають анкети не 16+, а 18+ для заповнення – це в першу чергу чоловіки", - сказала І.Луценко, додавши, що це один із наслідків блокади Донбасу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блокада Донбасу "йде на зрив" мінських домовленостей - Д.Пєсков

За її словами, усіх чоловіків на окупованій території ставлять у примусовому порядку на військовий облік.

"Якщо там не буде роботи, якщо закриються ці підприємства, то 40 тис. бойовиків можуть поповнитися новими кадрами", - додала І.Луценко.

Вона зазначила, що це питання відповідальності політсил і "всяких парасюків", які не думають про державу і економіку.