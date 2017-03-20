Из-за блокады Донбасса боевики пополнятся новыми кадрами - И. Луценко

"На сегодняшний день есть сообщения о том, что работникам, оставшимся на оккупированной территории боевики уже предоставляют анкеты не 16+, а 18+ для заполнения - это в первую очередь мужчины", - сказала И. Луценко, добавив, что это одно из последствий блокады Донбасса.

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По ее словам, всех мужчин на оккупированной территории ставят в принудительном порядке на воинский учет.

"Если там не будет работы, если закроются эти предприятия, то 40 тыс. боевиков могут пополниться новыми кадрами", - добавила И. Луценко.

Она отметила, что это вопрос ответственности политсил и "всяких парасюков", которые не думают о государстве и экономике.