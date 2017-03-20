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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118640 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177642 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129720 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124658 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117188 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 11:14 • 107521 просмотра

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Из-за блокады Донбасса боевики пополнятся новыми кадрами - И. Луценко

Из-за блокады Донбасса боевики пополнятся новыми кадрами - И. Луценко

Киев  •  УНН

 • 9268 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Из-за блокады Донбасса 40 тыс. боевиков могут пополниться новыми кадрами. Об этом в ходе заседания согласительного совета сказала народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день есть сообщения о том, что работникам, оставшимся на оккупированной территории боевики уже предоставляют анкеты не 16+, а 18+ для заполнения - это в первую очередь мужчины", - сказала И. Луценко, добавив, что это одно из последствий блокады Донбасса.

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По ее словам, всех мужчин на оккупированной территории ставят в принудительном порядке на воинский учет.

"Если там не будет работы, если закроются эти предприятия, то 40 тыс. боевиков могут пополниться новыми кадрами", - добавила И. Луценко.

Она отметила, что это вопрос ответственности политсил и "всяких парасюков", которые не думают о государстве и экономике.

Украинские Национальные Новости

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