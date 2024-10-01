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Били артилерією та дронами-камікадзе: окупанти понад 15 разів обстріляли Нікопольський район

Київ • УНН

 • 16214 перегляди

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли зачепили Нікополь та чотири громади, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед населення немає.

Сьогодні окупанти понад півтора десятки разів протягом дня били по Нікопольському району Дніпропетровської області, атакували артилерією та дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Понад півтора десятки разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині. Атакував район артилерією і дронами-камікадзе.

Прилітало по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах", - повідомив Лисак.

За його словами, пошкоджена інфраструктура, люди вціліли.

На Дніпропетровщині війська рф обстріляли Нікополь і три громади01.10.24, 09:30 • 12651 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
marhanetsМарганець
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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