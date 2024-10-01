Били артилерією та дронами-камікадзе: окупанти понад 15 разів обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли зачепили Нікополь та чотири громади, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед населення немає.
Сьогодні окупанти понад півтора десятки разів протягом дня били по Нікопольському району Дніпропетровської області, атакували артилерією та дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Понад півтора десятки разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині. Атакував район артилерією і дронами-камікадзе.
Прилітало по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах", - повідомив Лисак.
За його словами, пошкоджена інфраструктура, люди вціліли.
На Дніпропетровщині війська рф обстріляли Нікополь і три громади01.10.24, 09:30 • 12651 перегляд