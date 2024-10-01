Били артиллерией и дронами-камикадзе: оккупанты более 15 раз обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе. Обстрелы задели Никополь и четыре громады, повреждена инфраструктура, жертв среди населения нет.
Сегодня оккупанты более полутора десятков раз в течение дня били по Никопольскому району Днепропетровской области, атаковали артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Более полутора десятков раз в течение дня враг бил по Никопольщине. Атаковал район артиллерией и дронами-камикадзе.
Прилетало по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах", - сообщил Лысак.
По его словам, повреждена инфраструктура, люди уцелели.
В Днепропетровской области войска рф обстреляли Никополь и три громады1 октября 2024, 06:30 • 10651 просмотр