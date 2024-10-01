Били артиллерией и дронами-камикадзе: оккупанты более 15 раз обстреляли Никопольский район

Сегодня оккупанты более полутора десятков раз в течение дня били по Никопольскому району Днепропетровской области, атаковали артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Более полутора десятков раз в течение дня враг бил по Никопольщине. Атаковал район артиллерией и дронами-камикадзе.

Прилетало по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждена инфраструктура, люди уцелели.

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