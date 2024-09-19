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Букерівська премія - 2024 оголосила шорт-лист із найбільшою кількістю авторів-жінок за всю історію

Київ • УНН

 • 30624 перегляди

Шорт-лист Букерівської премії 2024 року включає 5 жінок-авторів із 6 номінантів, що є рекордом за 55 років. Представлені письменники з 5 країн, включаючи вперше голландську авторку.

Уперше за 55-річну історію найвпливовішої премії за художній твір серед номінантів опинилися 5 жінок, двоє авторів раніше вже потрапляли до шортліста Букерівської премії. Про це повідомили на сайті премії, пише УНН.

Деталі

На сайті премії оголосили короткий список Букерівської премії 2024 року - найвпливовішої премії у світі за художній твір. До списку увійшли 6 авторів з п’яти країн, зокрема в ньому вперше голландська письменниця та вперше за 10 років письменниця з Австралії. Серед інших імен - британські, канадські та американські автори. 

Журі обрало 6 книжок зі 156 творів, опублікованих у період з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року і поданих видавцями на конкурс. Сюжети книжок-номінантів розгортаються по всьому світу та за межами Землі: від полів битв Першої світової війни до духовного відпочинку в сільській місцевості Австралії; від глибокого півдня Америки в 19 столітті до віддаленого голландського будинку в 1960-х роках; від Міжнародної космічної станції до печер під французькою сільською місцевістю. 

До шорт-листа увійшли:

  • Персіваль Еверетт, James ("Джеймс");
  • Саманта Гарві, Orbital ("Орбітальний");
  • Рейчел Кушнер, Creation Lake ("Озеро творіння");
  • Енн Майклз, Held ("У полоні");
  • Яель ван дер Вуден, The Safekeep ("Сховище");
  • Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional ("Служба кам'яного подвір'я").

Зазначається, що кілька книжок цьогорічного короткого списку є відносно короткими порівняно з деякими творами попередніх років. Чотири книжки мають менше ніж 300 сторінок, а у "Джеймса" 303 сторінки. "Озеро творіння" займає 404 сторінки, але, на думку суддів Букера, шпигунський трилер виглядає коротшим. Найкоротша книжка цього року - "Орбітальний" - має лише 136 сторінок і також охоплює найкоротший проміжок часу з усіх романів у списку. Тоді як "У полоні"  розповідає про чотири покоління сім’ї протягом цілого століття, "Орбітальний" охоплює лише 24 години на борту Міжнародної космічної станції. Судді Букера описали роман як "короткий, але неймовірно об’ємний". 

Доповнення

Церемонія вручення Букерівської премії 2024 року відбудеться 12 листопада 2024 року в Лондоні. Переможець отримає 50 тис. фунтів стерлінгів і трофей під назвою "Айріс".

Стало відомим ім’я лауреата премії Василя Стуса-202411.09.24, 21:00 • 21571 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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