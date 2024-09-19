Букеровская премия - 2024 объявила шорт-лист с наибольшим количеством авторов-женщин за всю историю

Впервые за 55-летнюю историю самой влиятельной премии за художественное произведение среди номинантов оказались 5 женщин, двое авторов ранее уже попадали в шортлист Букеровской премии. Об этом сообщили на сайте премии, пишет УНН.

Детали

На сайте премии объявили короткий список Букеровской премии 2024 года - самой влиятельной премии в мире за художественное произведение. В список вошли 6 авторов из пяти стран, в частности в нем впервые голландская писательница и впервые за 10 лет писательница из Австралии. Среди других имен - британские, канадские и американские авторы.

Жюри выбрало 6 книг из 156 произведений, опубликованных в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года и представленных издателями на конкурс. Сюжеты книг-номинантов разворачиваются по всему миру и за пределами Земли: от полей сражений Первой мировой войны до духовного отдыха в сельской местности Австралии; от глубокого юга Америки в 19 веке до отдаленного голландского дома в 1960-х годах; от Международной космической станции до пещер под французской сельской местностью.

В шорт-лист вошли:

Персиваль Эверетт, Джеймс ("Джеймс");

Саманта Харви, Orbital ("Орбитальный");

Рэйчел Кушнер, Creation Lake ("Озеро творения");

Энн Майклз, Held ("В плену");

Яэль ван дер Вуден, The Safekeep ("Хранилище");

Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional ("Служба каменного двора").

Отмечается, что несколько книг нынешнего короткого списка являются относительно короткими по сравнению с некоторыми произведениями предыдущих лет. Четыре книги имеют менее 300 страниц, а у "Джеймса" 303 страницы. "Озеро творения" занимает 404 страницы, но, по мнению судей Букера, шпионский триллер выглядит короче. Самая короткая книга этого года - "Орбитальный" - имеет всего 136 страниц и также охватывает самый короткий промежуток времени из всех романов в списке. Тогда как "В плену" рассказывает о четырех поколениях семьи в течение целого века, "Орбитальный" охватывает лишь 24 часа на борту Международной космической станции. Судьи Букера описали роман как "короткий, но невероятно объемный".

Дополнение

Церемония вручения Букеровской премии 2024 года состоится 12 ноября 2024 года в Лондоне. Победитель получит 50 тыс. фунтов стерлингов и трофей под названием "Айрис".

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