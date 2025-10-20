$41.730.10
12:10 • 1860 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37 • 12721 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 36511 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 20038 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 23858 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
07:07 • 7500 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 24173 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 25793 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 64401 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105332 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Будинки, авто й земля на родичів: стало відомо ім'я детектива НАБУ, у якого відбулися обшуки

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 596 перегляди

З’явилися нові деталі обшуку, який правоохоронці сьогодні провели у детектива Національного антикорупційного бюро України.

Будинки, авто й земля на родичів: стало відомо ім’я детектива НАБУ, у якого відбулися обшуки

За інформацією наших джерел, йдеться про керівника одного з підрозділів НАБУ Михайла Романюка, який раніше фігурував у низці журналістських розслідувань.

Дослідивши декларації детектива НАБУ, розслідувачі виявили у нього нерухомість і дорогі автомобілі, оформлені на родичів — тещу, батька та матір. Йдеться про будинок площею понад 200 квадратних метрів у Бучі, квартиру в Ірпені, кілька земельних ділянок, а також автомобілі Mercedes-Benz E 220 CDI та Audi A6.

Журналісти також вияснили, що попри все перераховане Михайло Романюк скористався пільговою програмою, щоб придбати нове житло в елітному ЖК вартістю у кілька мільйонів гривень.

За інформацією розслідувачів, рідний брат Михайла Романюка уже дев’ять років уникає покарання за хабарництво. Правоохоронці затримали Ігоря Романюка за вимагання у підприємця 20 тисяч доларів США коли той працював слідчим Києво-Святошинської податкової інспекції.

Раніше ЗМІ зазначили, що одна з найвідоміших справ, яку вів Михайло Романюк після переходу у НАБУ – Роттердам+. "З часу, як Михайло Романюк взявся за справу, Бюро неодноразово звинувачували в затягуванні та, у підсумку, в "зливі" цієї справи. Остання згадка про неї датована 8 листопада минулого року: ВАКС відмовився її закривати. Чим довше Романюк тримав на паузі історію з "Роттердам+", тим багатшим ставав", – написали вони.

Нещодавно суд звільнив від відповідальності ще двох фігурантів справи – через закінчення строків давності.

Лілія Подоляк

