Будинки, авто й земля на родичів: стало відомо ім’я детектива НАБУ, у якого відбулися обшуки
Київ • УНН
З’явилися нові деталі обшуку, який правоохоронці сьогодні провели у детектива Національного антикорупційного бюро України.
За інформацією наших джерел, йдеться про керівника одного з підрозділів НАБУ Михайла Романюка, який раніше фігурував у низці журналістських розслідувань.
Дослідивши декларації детектива НАБУ, розслідувачі виявили у нього нерухомість і дорогі автомобілі, оформлені на родичів — тещу, батька та матір. Йдеться про будинок площею понад 200 квадратних метрів у Бучі, квартиру в Ірпені, кілька земельних ділянок, а також автомобілі Mercedes-Benz E 220 CDI та Audi A6.
Журналісти також вияснили, що попри все перераховане Михайло Романюк скористався пільговою програмою, щоб придбати нове житло в елітному ЖК вартістю у кілька мільйонів гривень.
За інформацією розслідувачів, рідний брат Михайла Романюка уже дев’ять років уникає покарання за хабарництво. Правоохоронці затримали Ігоря Романюка за вимагання у підприємця 20 тисяч доларів США коли той працював слідчим Києво-Святошинської податкової інспекції.
Раніше ЗМІ зазначили, що одна з найвідоміших справ, яку вів Михайло Романюк після переходу у НАБУ – Роттердам+. "З часу, як Михайло Романюк взявся за справу, Бюро неодноразово звинувачували в затягуванні та, у підсумку, в "зливі" цієї справи. Остання згадка про неї датована 8 листопада минулого року: ВАКС відмовився її закривати. Чим довше Романюк тримав на паузі історію з "Роттердам+", тим багатшим ставав", – написали вони.
Нещодавно суд звільнив від відповідальності ще двох фігурантів справи – через закінчення строків давності.