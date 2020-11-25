Будівництво меморіалу Героям Небесної Сотні: підрядника допитала СБУ

“Де підрядник, нам не відомо. Ми знаємо, що він точно тут. У нього зранку відбувалися допити в СБУ. Але насправді, він обіцяв сприяти і надати будь-які документи, які підтверджують, все ж таки, наявність коштів на рахунках”, — сказав Ігор Пошивайло.

Він зазначив, що де знаходиться підрядник і які процедури по ньому відбуваються — Музей за це не відповідає.

“Нам повідомили, що зранку в нього або допити, або обшуки були СБУ”, — додав Пошивайло.

Нагадаємо, 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком. СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

Після цього, 23 листопада Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбувається “експертиза будівництва музею”, проектування якого не розпочалося.

В СБУ повідомили, що обшуки в музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта цього меморіального комплексу.