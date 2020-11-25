Строительство мемориала Героям Небесной Сотни: подрядчика допросила СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральный директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что утром у подрядчика, который должен заниматься строительством мемориала Героям Небесной Сотни, происходили допросы в СБУ или обыски. Об этом он сказал во время пресс конференции, передает корреспондент УНН.
“Где подрядчик, нам не известно. Мы знаем, что он точно здесь. У него утром происходили допросы в СБУ. Но на самом деле, он обещал содействие и предоставить любые документы, подтверждающие, все же, наличие средств на счетах”, — сказал Игорь Пошивайло.
Он отметил, что где находится подрядчик и какие процедуры в отношении него происходят — Музей за это не отвечает.
“Нам сообщили, что утром у него или допросы, или обыски были СБУ”, — добавил Пошивайло.
Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском. СБУ изъяла документы касательно Мемориала на аллее Небесной Сотни.
После этого, 23 ноября Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, происходит “экспертиза строительства музея”, проектирование которого началось.
В СБУ сообщили, что обыски в музее Революции Достоинства в Киеве проводятся из-за подозрений чиновников в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса.