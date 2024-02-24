Буданов розповів, яка інформація від країн-партнерів критично важлива для ГУР
Київ • УНН
Керівник військової розвідки України заявив, що співпраця з країнами-партнерами щодо інформації про пуски ракет є критично важливою для оборони України, і що партизанські угруповання в росії допомагають отримувати інформацію та вживати спеціальних заходів проти ворога.
Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Зокрема, критично важливою є інформація про запуски ракет з рубежів, які не можна охопити українськими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph, передає кореспондент УНН.
Ми дуже широко використовуємо спроможності, які нам надають країни-партнери. Але це жодним чином не підміняє нашу роботу. Тільки наповнює та додає розвідданих. Ми приймаємо рішення, як використовувати їх далі. До прикладу, для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної розвідки та радіотехнічної
Він наголосив, що ця допомога є неоціненною й безцінною для України.
Окрім того, Буданов розповів і про співпрацю із партизанськими угрупованнями, які діють на території рф. Він додав, що українська сторона допомагає їм, підтримує, а інколи висловлює свої прохання або ставить певні завдання. Він зазначив, партизанський рух у рф не є масовим.
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Водночас, серйозну роль у процесі протистояння з терористичною росією відіграє агентура: під час війни на неї покладено завдання не лише здобувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи. Зокрема, завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад росії 24 лютого 2022 року.
Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми б не були готові, не зрозуміли б, що буде відбуватися вторгнення, і не встигли б підготуватись
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