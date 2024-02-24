Буданов розповів, яка інформація від країн-партнерів критично важлива для ГУР

Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Зокрема, критично важливою є інформація про запуски ракет з рубежів, які не можна охопити українськими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Telegraph, передає кореспондент УНН.

Ми дуже широко використовуємо спроможності, які нам надають країни-партнери. Але це жодним чином не підміняє нашу роботу. Тільки наповнює та додає розвідданих. Ми приймаємо рішення, як використовувати їх далі. До прикладу, для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної розвідки та радіотехнічної