Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР
Руководитель военной разведки Украины заявил, что сотрудничество со странами-партнерами по информации о пусках ракет является критически важным для обороны Украины, и что партизанские группировки в россии помогают получать информацию и принимать специальные меры против врага.
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для трех областей Украины: Полтавской, Днепропетровской и Запорожской.
Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы
Украинские водители, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов фермеров, получили горячую еду и продукты от украинского правительства с помощью международных волонтеров.
Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников
Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.
Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады
Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.
Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска
24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.
Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения
В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.
Из оккупированной Луганщины в Украину вернули двух девушек-подростков
Две сестры-подростки наконец воссоединились со своей матерью в Украине после того, как были вынуждены почти два года жить под российской оккупацией в селе в Луганской области.
Президент Еврокомиссии передала 50 внедорожников правоохранителям в зоне боевых действий
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен передала 50 внедорожников Toyota украинским правоохранителям в годовщину российского вторжения для обеспечения безопасности на освобожденных территориях.
Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф
Президент Польши Анджей Дуда пообещал дальнейшую поддержку Украине в ее борьбе за свободу против россии в годовщину российского вторжения.