Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
  •  104148 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  145585 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  168853 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  185908 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  213579 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  209581 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  240590 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  262879 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  229260 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234466 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина
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Новости по теме

Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР

Руководитель военной разведки Украины заявил, что сотрудничество со странами-партнерами по информации о пусках ракет является критически важным для обороны Украины, и что партизанские группировки в россии помогают получать информацию и принимать специальные меры против врага.

Война •   •  19067 просмотра
Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР

Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет для трех областей Украины: Полтавской, Днепропетровской и Запорожской.

Война •   •  21190 просмотра
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для Полтавы, Днепра и Запорожья

Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы

Украинские водители, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов фермеров, получили горячую еду и продукты от украинского правительства с помощью международных волонтеров.

Общество •   •  20731 просмотра
Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы

Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников

Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.

Война •   •  22399 просмотра
Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников

Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады

Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.

Война •   •  20284 просмотра
Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады

Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска

24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.

Общество •   •  18089 просмотра
Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска

Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения

В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.

Общество •   •  15566 просмотра
Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения

Из оккупированной Луганщины в Украину вернули двух девушек-подростков

Две сестры-подростки наконец воссоединились со своей матерью в Украине после того, как были вынуждены почти два года жить под российской оккупацией в селе в Луганской области.

Общество •   •  18654 просмотра
Из оккупированной Луганщины в Украину вернули двух девушек-подростков

Президент Еврокомиссии передала 50 внедорожников правоохранителям в зоне боевых действий

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен передала 50 внедорожников Toyota украинским правоохранителям в годовщину российского вторжения для обеспечения безопасности на освобожденных территориях.

Война •   •  24387 просмотра
Президент Еврокомиссии передала 50 внедорожников правоохранителям в зоне боевых действий

Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф

Президент Польши Анджей Дуда пообещал дальнейшую поддержку Украине в ее борьбе за свободу против россии в годовщину российского вторжения.

Война •   •  21859 просмотра
Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф