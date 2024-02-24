Буданов рассказал, какая информация от стран-партнеров критически важна для ГУР

Украина широко использует возможности, которые предоставляют разведывательные ведомства стран-партнеров. В частности, критически важной является информация о запусках ракет с рубежей, которые нельзя охватить украинскими средствами радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Telegraph, передает корреспондент УНН.

Мы очень широко используем возможности, которые нам предоставляют страны-партнеры. Но это никоим образом не подменяет нашу работу. Только наполняет и добавляет разведданных. Мы принимаем решение, как использовать их дальше. К примеру, для нас критически важной часто является информация о запусках ракет с рубежей, которые мы не можем охватить нашими средствами радиоэлектронной разведки и радиотехнической - рассказал Буданов.

Он подчеркнул, что эта помощь является неоценимой и бесценной для Украины.

Кроме того, Буданов рассказал и о сотрудничестве с партизанскими группировками, которые действуют на территории рф. Он добавил, что украинская сторона помогает им, поддерживает, а иногда высказывает свои просьбы или ставит определенные задачи. Он отметил, партизанское движение в рф не является массовым.

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В то же время, серьезную роль в процессе противостояния с террористической россией играет агентура: во время войны на нее возложена задача не только получать информацию, но и осуществлять специальные активные мероприятия. В частности, благодаря агентурной разведке Украина смогла заранее получить данные о нападении россии 24 февраля 2022 года.

Если бы мы полагались исключительно на данные радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки, то мы бы не были готовы, не поняли бы, что будет происходить вторжение, и не успели бы подготовиться - рассказал Буданов.

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