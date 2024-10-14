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Британія запровадила санкції проти Ірану через атаку на Ізраїль

Київ • УНН

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Велика Британія ввела санкції проти 7 високопосадовців та 2 організацій Ірану, пов'язаних з ракетною програмою. Це відповідь на масовану атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня.

Британія запровадила санкції проти Ірану через атаку на Ізраїль

В понеділок, 14 жовтня, Британія запровадила санкції проти іранських фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із ракетною програмою, у зв’язку з останньою масованою атакою Ірану проти Ізраїлю. Про це пише УНН з посиланням на заяву британського уряду.

Деталі

Нові санкції Британії спрямовані проти семи високопосадовців іранської армії, військово-повітряних сил та двох організацій, пов'язаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.

До санкційного потрапили:

  • головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві, 
  • командувач Військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді 
  • командувач розвідувального управління Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Каземі.

Окрім того, під британські санкції потрапило Іранське космічне агентство.

Зазначається, що останні санкції є частиною відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, коли він запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Нагадаємо

США запровадили санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на ракетну атаку проти Ізраїлю. Обмеження стосуються 16 організацій та 23 суден, пов'язаних з іранською нафтовою промисловістю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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