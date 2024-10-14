Британія запровадила санкції проти Ірану через атаку на Ізраїль
Київ • УНН
Велика Британія ввела санкції проти 7 високопосадовців та 2 організацій Ірану, пов'язаних з ракетною програмою. Це відповідь на масовану атаку Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня.
В понеділок, 14 жовтня, Британія запровадила санкції проти іранських фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із ракетною програмою, у зв’язку з останньою масованою атакою Ірану проти Ізраїлю. Про це пише УНН з посиланням на заяву британського уряду.
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Нові санкції Британії спрямовані проти семи високопосадовців іранської армії, військово-повітряних сил та двох організацій, пов'язаних з розробкою балістичних і крилатих ракет.
До санкційного потрапили:
- головнокомандувач Збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві,
- командувач Військово-повітряних сил Ірану Хамід Вахеді
- командувач розвідувального управління Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Каземі.
Окрім того, під британські санкції потрапило Іранське космічне агентство.
Зазначається, що останні санкції є частиною відповіді на атаку Ірану 1 жовтня, коли він запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.
Нагадаємо
США запровадили санкції проти нафтового та нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на ракетну атаку проти Ізраїлю. Обмеження стосуються 16 організацій та 23 суден, пов'язаних з іранською нафтовою промисловістю.