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Британия ввела санкции против Ирана из-за атаки на Израиль

Британия ввела санкции против Ирана из-за атаки на Израиль

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 15:21  •  4255 просмотра

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Великобритания ввела санкции против 7 высокопоставленных чиновников и 2 организаций Ирана, связанных с ракетной программой. Это ответ на массированную атаку Ирана против Израиля 1 октября.

В понедельник, 14 октября, Великобритания ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой, в связи с последней массированной атакой Ирана против Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление британского правительства.

Детали

Новые санкции Британии направлены против семи высокопоставленных чиновников иранской армии, военно-воздушных сил и двух организаций, связанных с разработкой баллистических и крылатых ракет.

В санкционный попали:

  • главнокомандующий Вооружёнными силами Ирана Абдолрахим Мусави, 
  • командующий Военно-воздушных сил Ирана Хамид Вахеди 
  • командующий разведывательным управлением Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Каземи.

Кроме того, под британские санкции попало Иранское космическое агентство.

Отмечается, что последние санкции являются частью ответа на атаку Ирана 1 октября, когда он запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

Напомним,

США ввели санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на ракетную атаку против Израиля. Ограничения касаются 16 организаций и 23 судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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