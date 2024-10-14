Британия ввела санкции против Ирана из-за атаки на Израиль
Киев • УНН
Великобритания ввела санкции против 7 высокопоставленных чиновников и 2 организаций Ирана, связанных с ракетной программой. Это ответ на массированную атаку Ирана против Израиля 1 октября.
В понедельник, 14 октября, Великобритания ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой, в связи с последней массированной атакой Ирана против Израиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление британского правительства.
Детали
Новые санкции Британии направлены против семи высокопоставленных чиновников иранской армии, военно-воздушных сил и двух организаций, связанных с разработкой баллистических и крылатых ракет.
В санкционный попали:
- главнокомандующий Вооружёнными силами Ирана Абдолрахим Мусави,
- командующий Военно-воздушных сил Ирана Хамид Вахеди
- командующий разведывательным управлением Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Каземи.
Кроме того, под британские санкции попало Иранское космическое агентство.
Отмечается, что последние санкции являются частью ответа на атаку Ирана 1 октября, когда он запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.
Напомним,
США ввели санкции против нефтяного и нефтехимического секторов Ирана в ответ на ракетную атаку против Израиля. Ограничения касаются 16 организаций и 23 судов, связанных с иранской нефтяной промышленностью.