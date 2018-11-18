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Бойовики вже двічі обстріляли з гранатометів українських військових на Донбасі

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. З початку поточної доби станом на 12 годину російсько-окупаційні війська вже двічі обстріляля позиції операції Об'єднаних сил. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.

“Від початку поточної доби і станом на 12:00 18 листопада, в районі проведення операції зафіксовано два факти відкриття противником вогню в бік наших позицій”, — зазначив спікер.

При цьому він уточнив, що першим випадком став ворожий обстріл в районі Гнутового, де близько першої години ночі ворог застосував ручні гранатомети та кулемети великого калібру.

Вдруге російсько-окупаційні війська порушили режим тиші в районі Красногорівки. У цьому районі о 09:15 бойовики відкривали вогонь проти українських військових з автоматичних гранатометів та піхотного озброєння.

“В обох випадках наші захисники відповідали противнику вогнем на ураження зі стрілецької зброї”, — додав О.Мотузяник.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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