Бойовики вже двічі обстріляли з гранатометів українських військових на Донбасі

КИЇВ. 18 листопада. УНН. З початку поточної доби станом на 12 годину російсько-окупаційні війська вже двічі обстріляля позиції операції Об'єднаних сил. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.