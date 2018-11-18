Боевики уже дважды обстреляли из гранатометов украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска уже дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 18 ноября, в районе проведения операции зафиксировано два факта открытия противником огня в сторону наших позиций", - отметил спикер.
При этом он уточнил, что первым случаем стал вражеский обстрел в районе Гнутово, где около часа ночи враг применил ручные гранатометы и пулеметы крупного калибра.
Второй раз российско-оккупационные войска нарушили режим тишины в районе Красногоровки. В этом районе в 09:15 боевики открывали огонь против украинских военных из автоматических гранатометов и пехотного вооружения.
"В обоих случаях наши защитники отвечали противнику огнем на поражение из стрелкового оружия", - добавил А.Мотузяник.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям наших войск.