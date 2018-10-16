Бойовики шість разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання шість разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.
“Упродовж дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник один раз застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — йдеться у повідомленні.
У штабі ООС зазначили, що сьогодні вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Станиця Луганська, Чермалик, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.
А опорні пункти наших військ поблизу Водяного окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм.
Нагадаємо, вчора бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів 9 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими омовленостями. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.