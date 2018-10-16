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Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7228 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. С начала суток российско-террористические группировки шесть раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"В течение дня, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями ... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что сегодня днем ​​враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

А опорные пункты наших войск вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм.

Напомним, вчера боевики 37 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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