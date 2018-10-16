ООС: бойовики здійснили 37 обстрілів позицій українських військових

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. 15 жовтня, ситуація в районі проведення операції загострилася, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів 9 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.