ООС: боевики совершили 37 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. 15 октября, ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 37 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык , Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие с вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение”.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. По данным разведки, двое боевиков в прошедшие сутки уничтожены и шестеро ранены.
“С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет”, - сообщили в пресс-центре ООС.