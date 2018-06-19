Бойовики підпалили власний склад з боєприпасами - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З метою приховування нестачі боєприпасів бойовики на Донбасі підпалили один із складів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посилання на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“17 червня військовослужбовці однієї з частин 2-го АК здійснили підпал польового складу з метою приховування перевитрати боєприпасів. Водночас у доповіді вищому командуванню командир військової частини вказав, що причиною знищення складу боєприпасів стало порушення заходів безпеки”, — розповів М.Праута.
Нагадаємо, минулої доби в результаті ведення активної оборони силами ООС знищено одну бойову броньовану машину ворога та вантажівку ГАЗ-66, п’ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ поранено.