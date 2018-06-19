Боевики подожгли собственный склад с боеприпасами - разведка

"17 июня военнослужащие одной из частей 2-го АК осуществили поджог полевого склада с целью сокрытия перерасхода боеприпасов. В то же время в докладе высшему командованию командир воинской части указал, что причиной уничтожения склада боеприпасов стало нарушение мер безопасности", - рассказал М.Праута.

Напомним, за минувшие сутки в результате ведения активной обороны силами ООС уничтожено одну боевую бронированную машину врага и грузовик ГАЗ-66, пять боевиков российско-оккупационных войск получили ранения.