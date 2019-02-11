Бойовики чотири рази обстріляли позиції ОС на Донбасі із забороненої зброї

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Від початку доби ніч минула спокійно. Проте станом на 11-ту годину ранку ворог здійснив 4 обстріли українських позицій на Донецькому напрямку. Застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони України Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.

"Від початку доби ніч минула спокійно. Водночас станом на 11-ту годину ранку ворог здійснив 4 обстріли, всі на Донецькому напрямку. Знову доводиться констатувати факт використання російсько-окупаційними військами забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм. Чотири розриви боєприпасів цього калібру зранку зафіксували на своїх позиціях наші воїни, які тримають оборону поблизу Гнутового", - сказав Праута.

За його словами, противник з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил двічі — в районі населеного пункту Піски, а також один раз біля Павлополя.

Нагадаємо, 10 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. 3 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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