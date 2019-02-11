Боевики четыре раза обстреляли позиции ОС на Донбассе с запрещенного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. С начала суток ночь прошла спокойно. Однако по состоянию на 11 часов утра враг совершил 4 обстрела украинских позиций на Донецком направлении. Применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Украины Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"С начала суток ночь прошла спокойно. В то же время по состоянию на 11 часов утра враг совершил 4 обстрела, все на Донецком направлении. Опять приходится констатировать факт использования российско-оккупационными войсками запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм. Четыре разрыва боеприпасов этого калибра утром зафиксировали на своих позициях наши воины, которые держат оборону возле Гнутово", - сказал Праута.
По его словам, противник из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил дважды - в районе населенного пункта Пески, а также один раз у Павлополь.
Напомним, 10 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. 3 раза противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.