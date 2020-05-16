"Боруссія" здобула розгромну перемогу над "Шальке" у "рурському дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Дортмундська "Боруссія" на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" приймала "Шальке" в "рурському дербі" у рамках 26 туру Бундесліги, перемігши з рахунком 4:0, передає кореспондент УНН.
Обидві команди намагалися використовувати пресинг на чужій половині. Більше часу команди проводили на половині "кобальтових". На 29-ій хвилині лідер атак "джмелів" Ерлінг Холанд досяг свого, замкнувши простріл низом від Торгана Азара.
Також господарям вдалось оформити гол "у роздягальню". Перехоплення на чужій половині поля призвело до точного удару низом від Рафаеля Геррейро – 2:0.
Після відпочинку "гельзенкірхенці" пішли в масовану атаку, чим скористався опонент. Відзначився Азар з передачі Брандта. Ще одна контратака призвела до встановлення непристойного рахунку на табло - 4:0. Геррейро оформив дубль з передачі Холанда.
У цьому епізоді захисник помилився при створенні штучного офсайду.
Таким чином, у турнірній таблиці "джмелі" впритул наблизились до лідера першості "Баварії" – 54 і 55 очок відповідно. "Шальке" залишився з 37 очками – 8-ма позиція.
Додамо, що поєдинок пройшов без глядачів на стадіоні.
Як повідомлялося раніше в УНН, наставник "Аугсбургу" пропустить рестарт "Бундесліги" через порушення правил карантину.