"Боруссия" одержала разгромную победу над "Шальке" в "рурском дерби"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Дортмундская "Боруссия" на стадионе "Сигнал Идуна Парк" принимала "Шальке" в "рурском дерби" в рамках 26 тура Бундеслиги, победив со счетом 4:0, передает корреспондент УНН.
Обе команды пытались использовать прессинг на чужой половине. Больше времени команды проводили на половине "кобальтовых". На 29-й минуте лидер атак "шмелей" Эрлинг Холланд добился своего, замкнув прострел низом от Торгана Азара.
Также хозяевам удалось оформить гол "в раздевалку". Перехват на чужой половине поля привело к точному удару низом от Рафаэля Геррейро - 2:0.
После отдыха "гельзенкирхенцы" пошли в массированную атаку, чем воспользовался оппонент. Отличился Азар с передачи Брандта. Еще одна контратака привела к установлению неприличного счета на табло - 4:0. Геррейро оформил дубль с передачи Холланда.
В этом эпизоде защитник ошибся при создании искусственного офсайда.
Таким образом, в турнирной таблице "шмели" вплотную приблизились к лидеру первенства "Баварии" - 54 и 55 очков соответственно. "Шальке" остался с 37 очками - 8-я позиция.
Добавим, что поединок прошел без зрителей на стадионе.
Как сообщалось ранее в УНН, наставник "Аугсбурга" пропустит рестарт "Бундеслиги" из-за нарушения правил карантина.