Боррель: ситуація у США посилює невизначеність щодо підтримки України, сподіваємося на вихід з глухого кута

Цитата

"Під час нашої місії в Україні надійшла новина про те, що, щоб уникнути так званого шатдауну, Конгрес США ухвалив двопартійний законопроект, який не включав підтримку України. Попри активну участь адміністрації Байдена, це посилює невизначеність щодо майбутньої підтримки США цієї країни. У короткостроковій перспективі ми не змогли б компенсувати відсутність підтримки США, і ми сподіваємося, що наші друзі та союзники швидко знайдуть способи вийти з глухого кута", - зазначив Боррель.

Голова дипломатії ЄС вказав, що "в майбутньому такий розвиток подій посилює відповідальність Євросоюзу протистояти виклику, кинутому володимиром путіним за кілька кілометрів від наших кордонів, проти наших основних демократичних цінностей і міжнародного порядку, заснованого на правилах, з яким європейський проект завжди був тісно пов’язаний з самого початку".

Контекст

Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Після цього Джо Байден заявив, що українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США.