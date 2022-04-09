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Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну: Зеленський про зустріч з Джонсоном

Київ • УНН

 • 260899 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за важливий візит до Києва та допомогу Україні, передає УНН.

Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну: Зеленський про зустріч з Джонсоном

Цитата

"Для мене було великою честю від імені всіх українців, вітати в нашій столиці, на Банковій, щирого друга України – Премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит у нашу державу демонструє максимально наочно – для свободи немає перешкод. Для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини, чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці – назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це – і Борису, і Британії. Борис приїхав у Київ ще й з новим пакетом фінансової та оборонної підтримки для України. Обговорили з ним також і нові санкційні кроки, які потрібні, щоб примусити росію до миру", - сказав Зеленський.

Додамо 

9 квітня Джонсон прибув з візитом до Києва. 

Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки та відбудову України після війни. Також прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі з Президентом України заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги. 

Зеленський та Джонсон вважають, що потрібно й надалі посилювати антивоєнну коаліцію проти рф.

Після переговорів вони прогулялися Києвом.

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