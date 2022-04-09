Після переговорів Зеленський і Джонсон прогулялися Києвом

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Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії, зокрема, пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності. Зеленський показав Джонсону меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Під час прогулянки до них підійшла перехожа та подарувала керамічних півників.

Такий самий півник стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими окупантами багатоповерхівці в селищі Бородянка в Київській області.

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"Робимо все, щоб наша наступна зустріч із Борисом Джонсоном відбулася вже під мирним українським небом. Київ поки малолюдний та з частими повітряними тривогами. Але такий же красивий і вже без боїв у передмісті. Відвідали меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. На жаль, наші герої і далі щодня гинуть на фронті в боротьбі з російськими окупантами, але з допомогою наших вірних друзів, як Велика Британія, ми щодня стаємо ближчими до перемоги. Дякую Борису Джонсону за візит та підтримку України. Переможемо, іншого шляху в нас немає!", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки та відбудову України після війни.