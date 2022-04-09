Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину: Зеленский о встрече с Джонсоном

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 1394 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 18494 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29200 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63193 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104470 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138234 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 290752 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137039 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123546 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387207 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 17820 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 14796 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 22582 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22304 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11064 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 18494 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 290752 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309028 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387207 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362698 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6472 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83389 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116733 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136385 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174811 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину: Зеленский о встрече с Джонсоном

Киев • УНН

 • 260899 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поблагодарил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за важный визит в Киев и помощь Украине, передает УНН.

Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину: Зеленский о встрече с Джонсоном

Цитата

"Для меня было большой честью от имени всех украинцев, приветствовать в нашей столице, на Банковой, искреннего друга Украины - Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его визит в наше государство демонстрирует максимально наглядно - для свободы нет преград. Для лидерства нет преград. Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину. Лидерство Великобритании в предоставлении нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также и лидерство в санкционной политике - навсегда в истории. В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это - и Борису, и Британии. Борис приехал в Киев еще и с новым пакетом финансовой и военной поддержки для Украины. Обсудили с ним также и новые санкционные шаги, которые нужны, чтобы принудить россию к миру", - сказал Зеленский.

Добавим 

9 апреля Джонсон прибыл с визитом в Киев.

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановление Украины после войны. Также премьер-министр Великобритании после встречи с Президентом Украины заявил новом пакете финансовой и военной помощи.

Зеленский и Джонсон считают, что нужно и дальше усиливать антивоенную коалицию против рф.

После переговоров они прогулялись по Киеву.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44