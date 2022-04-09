Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину: Зеленский о встрече с Джонсоном

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"Для меня было большой честью от имени всех украинцев, приветствовать в нашей столице, на Банковой, искреннего друга Украины - Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его визит в наше государство демонстрирует максимально наглядно - для свободы нет преград. Для лидерства нет преград. Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты, поддерживать ли Украину. Лидерство Великобритании в предоставлении нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также и лидерство в санкционной политике - навсегда в истории. В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это - и Борису, и Британии. Борис приехал в Киев еще и с новым пакетом финансовой и военной поддержки для Украины. Обсудили с ним также и новые санкционные шаги, которые нужны, чтобы принудить россию к миру", - сказал Зеленский.

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9 апреля Джонсон прибыл с визитом в Киев.

Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановление Украины после войны. Также премьер-министр Великобритании после встречи с Президентом Украины заявил новом пакете финансовой и военной помощи.

Зеленский и Джонсон считают, что нужно и дальше усиливать антивоенную коалицию против рф.

После переговоров они прогулялись по Киеву.