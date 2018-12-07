Боксеру Ломаченко вручили спеціальний пояс "The Ring"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Чемпіон світу у легкій ваговій категорії за версією WBA Василь Ломаченко отримав приз по версії журналу "The Ring", передає УНН з посиланням на Youtube-канал "TheRingDigotal".
Українця було визнано кращим боксером 2017-го року. З цієї нагоди в Нью-Йорку українцю був вручений пояс авторитетного спеціалізованого видання.
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Примітно, що головний редактор журналу Дуглас Фішер приніс свої вибачення через нагородження лише в кінці 2018-го року.
Додамо також, 8-го грудня Ломаченко посперечається ще за один чемпіонський титул із уродженцем Пуерто-Ріко Хосе Педрасою.