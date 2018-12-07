Боксеру Ломаченко вручили специальный пояс "The Ring"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко получил приз по версии журнала "The Ring", передает УНН со ссылкой на Youtube-канал "TheRingDigotal".
Украинец был признан лучшим боксером 2017 года. По этому случаю в Нью-Йорке украинцу был вручен пояс авторитетного специализированного издания.
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Примечательно, что главный редактор журнала Дуглас Фишер принес свои извинения за награждение только в конце 2018-го года.
Добавим также, 8 декабря Ломаченко поспорит еще за один чемпионский титул с уроженцем Пуэрто-Рико Хосе Педрасой.