Педраса пообіцяв нокаутувати Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Мексиканський чемпіон світу у легкій ваговій категорії WBO Хосе Педраса прокоментував найближчий поєдинок проти чемпіона WBCА українця Василя Ломаченка і пообіцяв нокаутувати суперника, повідомляє УНН з посиланням на BoxingeScene.
"До бою я повинен підійти в найкращих своїх кондиціях, щоб я міг витримати темп який запропонує Ломаченко протягом усіх 12 раундів. Я володію необхідним талантом і навичками, залишилось тільки працювати максимально на тренуваннях щоб мій план на бій спрацював ідеально. В мене є перевагу у зрості і досвід проведення боїв з бійцями стилістично схожими на Ломаченка. Я повинен звикнути до манери пересування суперника і використовувати свої моменти. Моє завдання - нав'язати свій стиль бою, дотримуватися зручної дистанції і наносити величезну кількість ударів", - наголосив Педраса.
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Також мексиканець пообіцяв закінчити майбутній бій нокаутом.
"Я більший і у мене є всі навички для того, щоб побити Ломаченко. Я нокаутую Василя, заберу пояси в Пуерто-Ріко і подарую свято всім своїм співвітчизникам", - додав боксер.
Додамо, бій Педраса – Ломаченко пройде у Нью-Йорку в ніч з 8 на 9 грудня.