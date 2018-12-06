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Педраса пообещал нокаутировать Ломаченко

Киев • УНН

 • 9895 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Мексиканский чемпион мира в легком весе WBO Хосе Педраса прокомментировал ближайший поединок против чемпиона WBCА украинца Василия Ломаченко и пообещал нокаутировать соперника, сообщает УНН со ссылкой на BoxingeScene.

Педраса пообещал нокаутировать Ломаченко

"К бою я должен подойти в лучших своих кондициях, чтобы я мог выдержать темп который предложит Ломаченко на протяжении всех 12 раундов. Я владею необходимым талантом и навыками, осталось только работать максимально на тренировках чтобы мой план на бой сработал идеально. У меня есть преимущество в росте и опыт проведения боев с бойцами, которые стилистически похожи на Ломаченко. Я должен привыкнуть к манере передвижения соперника и использовать свои моменты. Моя задача - навязать свой стиль боя, соблюдать удобную дистанцию и наносить огромное количество ударов", - подчеркнул Педраса.

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Также мексиканец пообещал закончить предстоящий бой нокаутом.

"Я больше и у меня есть все навыки для того, чтобы побить Ломаченко. Я нокаутирую Василия, заберу пояса в Пуэрто-Рико и подарю праздник всем своим соотечественникам", - добавил боксер.

Добавим, бой Педраса - Ломаченко пройдет в Нью-Йорке в ночь с 8 на 9 декабря.

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