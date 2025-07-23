Бої за Покровськ: 1380 жителів залишаються в місті, ворог не припиняє обстріли

Станом на сьогодні у Покровську Донецької області досі залишаються 1380 людей, а всього в громаді проживає 2700 людей. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

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Як зазначив чиновник, за минулу добу ворог 3160 разів обстрілював місто з усіх наявних видів озброєння. росіяни використали керовані авіабомби та FPV-дрони. Обстановка в області

На жаль, одна людина загинула та 20 отримали поранення. Це 9 людей в Краматорській громаді, 7 в Слов'янській громаді отримали поранення, три – в Костянтинівці та одна у місті Лиман. 487 людей вдалося вивезти з міст, які наближені до ліній фронту, серед з яких 20 дітей - заявив Філашкін.

Також він прокоментував інформацію про те, що у місто зайшла російська диверсійно-розвідувальна група.

Така інформація дійсно є, але наші військові роблять все можливе спецпідрозділи, щоб знайти цю диверсійно-розвідувальну групу та знешкодити її у повному обсязі - заявив чиновник.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00. Це стосується територій, розташованих менш ніж за 10 кілометрів від фронту, заявив начальник ОВА Вадим Філашкін.