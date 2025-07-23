Бои за Покровск: 1380 жителей остаются в городе, враг не прекращает обстрелы

По состоянию на сегодня в Покровске Донецкой области до сих пор остаются 1380 человек, а всего в общине проживает 2700 человек. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Как отметил чиновник, за минувшие сутки враг 3160 раз обстреливал город из всех имеющихся видов вооружения. россияне использовали управляемые авиабомбы и FPV-дроны. Обстановка в области

К сожалению, один человек погиб и 20 получили ранения. Это 9 человек в Краматорской общине, 7 в Славянской общине получили ранения, три – в Константиновке и один в городе Лиман. 487 человек удалось вывезти из городов, приближенных к линиям фронта, среди которых 20 детей - заявил Филашкин.

Также он прокомментировал информацию о том, что в город зашла российская диверсионно-разведывательная группа.

Такая информация действительно есть, но наши военные делают все возможное спецподразделения, чтобы найти эту диверсионно-разведывательную группу и обезвредить ее в полном объеме - заявил чиновник.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области расширен перечень населенных пунктов, где комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00. Это касается территорий, расположенных менее чем в 10 километрах от фронта, заявил начальник ОВА Вадим Филашкин.