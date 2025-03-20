Близькосхідний конфлікт: ХАМАС вперше випустив ракети по Ізраїлю після зриву перемир'я

Ісламістський рух ХАМАС, вперше з моменту оголошення перемир'я, у черговий раз випустив ракети по Ізраїлю.

Передає УНН із посиланням на CNN.

У четвер, 20 березня, ХАМАС здійснив першу відповідь на новий наступ Ізраїлю в секторі Газа. Таким чином було зруйнувано перемир'я, що тривало два місяці. Усього було випущено три ракети. За даними ізраїльської армії, одна з трьох ракет була перехоплена, а дві інші впали на відкритій місцевості.

Про жертв не повідомляється.

"Це лише початок": Нетаньягу заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС, "доки не досягне своїх цілей"

Попереджувальні сирени перед спробою удару звучали в кількох районах центрального Ізраїлю, в тому числі на сході прибережного мегаполісу Тель-Авів.

Доповнення

Ізраїль також зазнав обстрілу єменських повстанців-хуситів. Іранське ополчення заявило, що випустило балістичну ракету по Ізраїлю у відповідь на поновлену війну Ізраїлю в Газі – другу, яку вони випустили після зриву перемир’я. Армія Ізраїлю заявила, що перехопила ракету.

Через ізраїльські авіаудари в Газі загинули п'ять лідерів і чиновників ХАМАС - ЗМІ