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Близькосхідний конфлікт: ХАМАС вперше випустив ракети по Ізраїлю після зриву перемир'я

Київ • УНН

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Ісламістський рух ХАМАС відновив ракетні обстріли Ізраїлю, порушивши двомісячне перемир'я. Ізраїль заявив про перехоплення однієї ракети, ще дві впали на відкритій місцевості.

Близькосхідний конфлікт: ХАМАС вперше випустив ракети по Ізраїлю після зриву перемир'я

Ісламістський рух ХАМАС, вперше з моменту оголошення перемир'я, у черговий раз випустив ракети по Ізраїлю. 

Передає УНН із посиланням на CNN.

У четвер, 20 березня, ХАМАС здійснив першу відповідь на новий наступ Ізраїлю в секторі Газа. Таким чином було зруйнувано перемир'я, що тривало два місяці. Усього було випущено три ракети. За даними ізраїльської армії, одна з трьох ракет була перехоплена, а дві інші впали на відкритій місцевості.

Про жертв не повідомляється. 

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Попереджувальні сирени перед спробою удару звучали в кількох районах центрального Ізраїлю, в тому числі на сході прибережного мегаполісу Тель-Авів.

Доповнення

Ізраїль також зазнав обстрілу єменських повстанців-хуситів. Іранське ополчення заявило, що випустило балістичну ракету по Ізраїлю у відповідь на поновлену війну Ізраїлю в Газі – другу, яку вони випустили після зриву перемир’я. Армія Ізраїлю заявила, що перехопила ракету.

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Ігор Тележніков

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