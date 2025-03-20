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Ближневосточный конфликт: ХАМАС впервые выпустил ракеты по Израилю после срыва перемирия

Киев • УНН

 • 9976 просмотра

Исламистское движение ХАМАС возобновило ракетные обстрелы Израиля, нарушив двухмесячное перемирие. Израиль заявил о перехвате одной ракеты, еще две упали на открытой местности.

Ближневосточный конфликт: ХАМАС впервые выпустил ракеты по Израилю после срыва перемирия

Исламистское движение ХАМАС, впервые с момента объявления перемирия, в очередной раз выпустило ракеты по Израилю. 

Передает УНН со ссылкой на CNN.

В четверг, 20 марта, ХАМАС осуществил первый ответ на новое наступление Израиля в секторе Газа. Таким образом было разрушено перемирие, длившееся два месяца. Всего было выпущено три ракеты. По данным израильской армии, одна из трех ракет была перехвачена, а две другие упали на открытой местности.

О жертвах не сообщается. 

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Предупредительные сирены перед попыткой удара звучали в нескольких районах центрального Израиля, в том числе на востоке прибрежного мегаполиса Тель-Авив.

Дополнение

Израиль также подвергся обстрелу йеменских повстанцев-хуситов. Иранское ополчение заявило, что выпустило баллистическую ракету по Израилю в ответ на возобновленную войну Израиля в Газе – вторую, которую они выпустили после срыва перемирия. Армия Израиля заявила, что перехватила ракету.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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