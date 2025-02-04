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Блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського: у Києві затримали жінку

Блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського: у Києві затримали жінку

Київ • УНН

 • 44307 перегляди

У Дарницькому районі Києва жінка, одягнена у військову форму, заблокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського. Порушницю затримано, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру Дарницького району, та наїхала на поліцейського. Про це повідомляє ГУ Нацполіції Києва, передає УНН.

Сьогодні на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими 

- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту, водночас вона почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції.

Порушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинене їй загрожує до 5 років позбавленням волі.

Нагадаємо

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5-х поплічників спецслужб рф, які вчиняли замовні підпали у різних регіонах України, серед них – жінка з неповнолітнім сином.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
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