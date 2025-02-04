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Блокировала выезд из распределительного центра и наехала на полицейского: в Киеве задержали женщину

Блокировала выезд из распределительного центра и наехала на полицейского: в Киеве задержали женщину

Киев  •  УНН

 • 8146 просмотра

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В Дарницком районе Киева женщина, одетая в военную форму, заблокировала выезд из распределительного центра и наехала на полицейского. Нарушительница задержана, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские задержали женщину, которая в военной форме на авто блокировала выезд из распределительного центра Дарницкого района, и наехала на полицейского. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева, передает УНН.

Сегодня на спецлинию 112 поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и работники территориального управления полиции, где обнаружили гражданку, которая конфликтовала с военными 

- говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что женщина не находится на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям, поэтому правоохранители попросили водителя уехать и не затруднять движение транспорта, в то же время она начала агрессивно себя вести и совершила наезд на сотрудника полиции.

Нарушительницу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ей о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 5 соратников спецслужб рф, которые совершали заказные поджоги в разных регионах Украины, среди них - женщина с несовершеннолетним сыном.

Павел Башинский

Павел Башинский

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