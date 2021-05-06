Блінкен вже сьогодні зустрінеться із Зеленським

ukru
Ексклюзив
10:51 • 31991 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 53332 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 120505 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 162432 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 238569 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181499 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175199 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188285 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155082 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160244 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 102564 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 100858 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 114589 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 78051 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 103979 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 238569 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 192409 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 287923 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283204 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 409920 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 84985 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91203 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87004 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 108891 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118271 перегляди
Актуальне
Блінкен вже сьогодні зустрінеться із Зеленським

Блінкен вже сьогодні зустрінеться із Зеленським

Київ • УНН

 • 13011 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув в Україну і сьогодні зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише УНН.

Деталі

Перша зустріч голови дипломатії США намічена на 9:30 ранку 6 травня — з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. “Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам’ять полеглих захисників України під час російської агресії”, — сказано у повідомленні.

Попрощавшись о 10:10 з Кулебою, Блінкен, як очікується, відправиться на зустріч з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигаль, намічену на 10:35.

Зустріч з Президентом Володимиром Зеленським планується на 11:30 і триватиме близько години. За його інформацією, “наразі вишукується можливість і для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет”. Їх спільна прес-конференція, як повідомляється, запланована на 12:40.

Намічений на 14:15 круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, як вказано, відбудеться у віртуальному режимі. Як і зустріч о 15:15 зі співробітниками посольства США в Україні.

Після запланованих на 15:50 інтерв’ю представникам ЗМІ держсекретар Блінкен відправиться в аеропорт.

Доповнення

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні, 5 травня, розпочне офіційний візит до Києва. Візит відбувається, зокрема, як знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму протягом минулого місяця.

Як повідомлялося, Блінкен прилетів в Україну пізно ввечері 5 травня. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами