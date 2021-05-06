Блинкен уже сегодня встретится с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину и сегодня встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет УНН.
Детали
Первая встреча главы дипломатии США намечена на 9:30 утра 6 мая — с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. “После получасовых переговоров они пройдут в Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии”, — сказано в сообщении.
Прощаясь в 10:10 с Кулебой, Блинкен, как ожидается, отправится на встречу с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, намеченную на 10:35.
Встреча с Президентом Владимиром Зеленским планируется в 11:30 и продлится около часа. По его информации, “пока построится возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет”. Их совместная пресс-конференция, как сообщается, запланирована в 12:40.
Намеченный на 14:15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, как указано, состоится в виртуальном режиме. Как и встреча в 15:15 с сотрудниками посольства США в Украине.
После запланированных на 15:50 интервью представителям СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.
Дополнение
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сегодня, 5 мая, начнет официальный визит в Киев . Визит происходит, в частности, как знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца.
Как сообщалось , Блинкен прилетел в Украину поздно вечером 5 мая. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд , хорошо известна в Украине.