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Бланки з "опитування Зеленського" знайшли на смітнику: у "Слузі народу" не виключили, що це зайві

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У політичній партії “Слуга народу” заявили, що анкети з “опитування Зеленського” не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Тому на “сенсаційних” фотографіях у Facebook, де зображені нібито знищені бюлетені, можуть бути зайві бланки, або пошкоджені. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву політсили.

“Про нібито знищені анкети з опитування "5 питань від Президента“. Вони не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Можливо, на "сенсаційних“ фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу можна бачити декілька бланків, дійсно схожих на анкети.

“Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері”, — зазначається в повідомленні.

Зазначимо, що голова громадської організації “Українська Україна” Андрій Смолій опублікував у Facebook фото тюків з утилізованим папером де видно аркуші з запитаннями від Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у “Слузі народу” повідомили, коли презентують результати “опитування Зеленського”.

Водночас, в ОАСК просять скасувати результати “опитування Зеленського”.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня, у день місцевих виборів, біля виборчих дільниць відбулося так зване "опитування Зеленського", де людям пропонували відповісти на 5 запитань.

За результатами екзит-полу, проведеного в межах спільного проекту студії Савіка Шустера і телеканалу “Україна 24”, українці найбільше підтримали чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським.

У “Слузі народу” після цього повідомили перші результати “опитування Зеленського”.

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