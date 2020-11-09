Бланки с "опроса Зеленского" нашли среди мусора: в "Слуге народа" не исключили, что это лишние

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В политической партии "Слуга народа" заявили, что анкеты с "опроса Зеленского" не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Поэтому на "сенсационных" фотографиях в Facebook, где изображены якобы уничтоженные бюллетени, могут быть лишние бланки, или поврежденные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление политсилы.