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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 26264 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54140 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 73483 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95420 просмотра

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Бланки с "опроса Зеленского" нашли среди мусора: в "Слуге народа" не исключили, что это лишние

Бланки с "опроса Зеленского" нашли среди мусора: в "Слуге народа" не исключили, что это лишние

Киев  •  УНН

 • 15239 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В политической партии "Слуга народа" заявили, что анкеты с "опроса Зеленского" не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Поэтому на "сенсационных" фотографиях в Facebook, где изображены якобы уничтоженные бюллетени, могут быть лишние бланки, или поврежденные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление политсилы.

"Что касается якобы уничтоженных анкет с опроса "5 вопросов от Президента". Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги можно видеть несколько бланков, действительно похожих на анкеты.

"Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере", - отмечается в сообщении.

Отметим, что председатель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий опубликовал в Facebook фото тюков с утилизированной бумагой, где видно бланки с вопросами от Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в "Слуге народа" сообщили, когда презентуют результаты "опроса Зеленского".

В то же время, в ОАСК просят отменить результаты "опроса Зеленского".

Как сообщал УНН, 25 октября, в день местных выборов, возле избирательных участков прошел так называемый "опрос Зеленского", где людям предлагали ответить на 5 вопросов.

По результатам экзит-пола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", украинцы больше всего поддержали четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.

В "Слуге народа" после этого сообщили первые результаты "опроса Зеленского".

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