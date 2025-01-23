Бізнес розраховує на те, що активна фаза війни завершиться вже цього року - Свириденко

Перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що завершення активної фази війни очікується бізнесом уже у 2025 році. Про це вона розповіла під час Українського сніданку в Давосі, повідомляє УНН.

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Віцепрем’єрка наголосила, що бізнес зацікавлений інвестувати в Україну, але для цього потрібні чіткі гарантії безпеки та стабільності. Вона зазначила, що НАТО є одним з найбільш ефективних механізмів для забезпечення таких гарантій, і підкреслила важливість практичних домовленостей, що забезпечать безпеку для інвесторів та підприємств.

Загалом бізнес налаштований дуже оптимістично і розраховує на те, що активна фаза війни завершиться вже цього року. Але ми маємо вести переговори про гарантії безпеки та їхнє практичне впровадження. І санкції мають залишатися, вони мають посилюватися, і тоді ми маємо обговорити і можемо обговорювати мирну угоду - зазначила віцепрем'єрка.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри швидко завершити війну в Україні через переговори з путіним та Зеленським. Радники новообраного президента визнали, що врегулювання може зайняти місяці.