Бизнес рассчитывает на то, что активная фаза войны завершится уже в этом году - Свириденко

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что завершение активной фазы войны ожидается бизнесом уже в 2025 году. Об этом она рассказала во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает УНН.

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Вице-премьер подчеркнула, что бизнес заинтересован инвестировать в Украину, но для этого нужны четкие гарантии безопасности и стабильности. Она отметила, что НАТО является одним из наиболее эффективных механизмов для обеспечения таких гарантий, и подчеркнула важность практических договоренностей, которые обеспечат безопасность для инвесторов и предприятий.

В целом бизнес настроен очень оптимистично и рассчитывает на то, что активная фаза войны завершится уже в этом году. Но мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении. И санкции должны оставаться, они должны усиливаться, и тогда мы должны обсудить и можем обсуждать мирное соглашение - отметила вице-премьер.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях быстро завершить войну в Украине через переговоры с Путиным и Зеленским. Советники новоизбранного президента признали, что урегулирование может занять месяцы.