Бійка екснардепа Барни зі "слугою" у прямому ефірі: дані про скоєне направили в ДБР

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 12074 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 47911 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 134093 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 171036 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 153789 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 155948 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 107252 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87780 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 203847 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89441 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
79%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 86767 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 27788 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 40675 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 49642 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 66298 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 170791 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 203843 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 295824 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 460987 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 445340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13461 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 38267 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43390 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43630 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44337 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Бійка екснардепа Барни зі "слугою" у прямому ефірі: дані про скоєне направили в ДБР

Київ • УНН

 • 36550 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Поліція скерувала до ДБР пояснення, відібрані від колишнього народного депутата Олега Барни та нардепа від “Слуги народу” Дмитра Соломчука, щодо бійки у прямому ефірі під час ток-шоу. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.

Бійка екснардепа Барни зі "слугою" у прямому ефірі: дані про скоєне направили в ДБР

Цитата:

“Щодо зазначеної події на місці працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Вони відібрали від учасників конфлікту пояснення. Інформація наразі скерована до ДБР”, — розповіли в поліції.

Що було раніше

Колишній народний депутат Олег Барна побився з нардепом від “Слуги народу” Дмитром Соломчуком у прямому ефірі під час ток-шоу. Окрім того, Барна грубо звернувся до Соломчука, сказавши: “Не поводьтесь як бидло зелене”. Соломчук мав написати заяву у поліцію.

Додамо, Барна і раніше був учасником схожих конфліктів.

Доповнення

В Україні є вже історія бійок як у Верховній Раді, так і у місцевих радах. У парламенті нинішнього скликання вже було кілька бійок - у тому числі з представниками монобільшості. Так, відомі з них - у грудні 2019 року, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, у лютому 2020 року - у сесійній залі. А нещодавно у Херсоні на сесії обласної ради виникла сутичка між депутатами. Один хотів почепити на іншого плакат “пособник окупанта”.

Також раніше у столичному ресторані сталася бійка між нардепом Кивою та його знайомим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36