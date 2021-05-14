Бійка екснардепа Барни зі "слугою" у прямому ефірі: дані про скоєне направили в ДБР

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“Щодо зазначеної події на місці працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Вони відібрали від учасників конфлікту пояснення. Інформація наразі скерована до ДБР”, — розповіли в поліції.

Що було раніше

Колишній народний депутат Олег Барна побився з нардепом від “Слуги народу” Дмитром Соломчуком у прямому ефірі під час ток-шоу. Окрім того, Барна грубо звернувся до Соломчука, сказавши: “Не поводьтесь як бидло зелене”. Соломчук мав написати заяву у поліцію.

Додамо, Барна і раніше був учасником схожих конфліктів.

Доповнення

В Україні є вже історія бійок як у Верховній Раді, так і у місцевих радах. У парламенті нинішнього скликання вже було кілька бійок - у тому числі з представниками монобільшості. Так, відомі з них - у грудні 2019 року, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики, у лютому 2020 року - у сесійній залі. А нещодавно у Херсоні на сесії обласної ради виникла сутичка між депутатами. Один хотів почепити на іншого плакат “пособник окупанта”.

Також раніше у столичному ресторані сталася бійка між нардепом Кивою та його знайомим.