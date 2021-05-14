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Драка экс-нардепа Барны со "слугой" в прямом эфире: данные о содеянном направили в ГБР

Киев • УНН

 • 36550 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Полиция направила в ГБР объяснения, отобранные у бывшего народного депутата Олега Барны и нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука, относительно драки в прямом эфире во время ток-шоу. Об этом журналисту сообщили УНН в полиции Киева.

Драка экс-нардепа Барны со "слугой" в прямом эфире: данные о содеянном направили в ГБР

Цитата:

"По указанному событию на месте работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Они отобрали у участников конфликта объяснения. Информация на данный момент направлена в ГБР", - рассказали в полиции.

Что было ранее

Бывший народный депутат Олег Барна подрался с нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком в прямом эфире во время ток-шоу. Кроме того, Барна грубо обратился к Соломчуку, сказав: "Не обращайтесь как быдло зеленое". Соломчук должен был написать заявление в полицию.

Добавим, Барна и прежде был участником подобных конфликтов.

Дополнение

В Украине есть уже история драк как в Верховной Раде, так и в местных советах. В парламенте нынешнего созыва уже было несколько драк - в том числе с представителями монобольшинства. Так, известные из них - в декабре 2019 года, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, в феврале 2020 года - в сессионном зале. А недавно в Херсоне на сессии областного совета возникла стычка между депутатами. Один хотел повесить на другого плакат "пособник оккупантов".

Также ранее в столичном ресторане произошла драка между нардепом Кивой и его знакомым.

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