Білий дім не підтверджує дзвінки Трампа путіну після президентства, втім інформація викликає "занепокоєння"

У Білому домі не можуть підтвердити "жоден із дзвінків" між колишнім президентом Дональдом Трампом і диктатором володимиром путіним, про які йдеться у новій книзі Боба Вудворда "Війна". Втім інформація викликає занепокоєння у контексті України. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 9 жовтня, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

"Ми не обізнані з цими дзвінками, я не можу підтвердити жодного із цих дзвінків", – заявила Карін Жан-П'єр. Втім вона додала:

"Але якщо це справді правда, то чи нас це хвилює? Так. У нас є серйозні занепокоєння… особливо з огляду на те, що ми знаємо, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні у її захисті від агресії Росії".

Контекст

Видання The New York Times пише, що книга, про яку йдеться, "пожвавлює питання про зв’язки Трампа з Путіним". Її автор, журналіст Боб Вудворд каже, що Трамп спілкувався з путіним сім разів після того, як покинув посаду президента США.

"Колишні президенти часто спілкуються з іноземними лідерами, але було б дуже незвично, щоб хтось спілкувався з явним супротивником Сполучених Штатів з протилежного боку війни, не узгодивши це з Білим домом чи Державним департаментом", – йдеться у статті NYT.

Кампанія Трампа відкинула інформацію з книги Вудворда, використовуючи у заяві образи на адресу автора, котрого назвали "повним негідником", який є "повільним, млявим, некомпетентним і загалом нудною людиною без особистості".

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