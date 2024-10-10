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Белый дом не подтверждает звонки Трампа путину после президентства, впрочем информация вызывает "беспокойство"

Белый дом не подтверждает звонки Трампа путину после президентства, впрочем информация вызывает "беспокойство"

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 05:38  •  6182 просмотра

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Белый дом не может подтвердить звонки между Трампом и путиным после завершения президентства, о которых говорится в книге Боба Вудворда. Эта информация вызывает беспокойство относительно Украины.

В Белом доме не могут подтвердить "ни один из звонков" между бывшим президентом Дональдом Трампом и диктатором владимиром путиным, о которых говорится в новой книге Боба Вудворда "Война". Впрочем информация вызывает беспокойство в контексте Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 9 октября, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки". 

"Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков", - заявила Карин Жан-Пьер. Впрочем, она добавила:

"Но если это действительно правда, то волнует ли нас это? Да. У нас есть серьезные опасения... особенно учитывая то, что мы знаем, что бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине в ее защите от агрессии России".

Контекст

Издание The New York Times пишет, что книга, о которой идет речь, "оживляет вопрос о связях Трампа с путиным".  Ее автор, журналист Боб Вудворд говорит, что  Трамп общался с путиным семь раз после того, как покинул пост президента США.

"Бывшие президенты часто общаются с иностранными лидерами, но было бы очень необычно, чтобы кто-то общался с явным противником Соединенных Штатов с противоположной стороны войны, не согласовав это с Белым домом или Государственным департаментом", - говорится в статье NYT.

Кампания Трампа отвергла информацию из книги Вудворда, используя в заявлении оскорбления в адрес автора, которого назвали "полным негодяем", который является "медленным, вялым, некомпетентным и в целом скучным человеком без личности".

В кремле отрицают телефонные контакты путина и Трампа9 октября 2024, 15:44 • 13629 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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