Біля в'язниці, де знаходиться Саакашвілі, збираються протестуючі: просять звільнити політика

Деталі

Присутні прихильники екс-президента зажадали його звільнення. Деякі учасники стихійної акції закликали політика припинити голодування. У їх числі був брат Саакашвілі.

“Як і всі присутні тут, я дуже стурбований. Миша, може хоча б на час ти зупиниш [голодування] або подумаєш про лікування... Я завжди був, є і буду поруч, але зараз твоє здоров’я дуже важливо”, - сказав Давид Саакашвілі.

Адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія повідомив, що завтра з ранку буде домагатися зустрічі зі своїм підзахисним. Він висловив надію, що разом з екс-президентом вони зроблять “певні рішення в зв’язку з його станом”. Гварамія наголосив, що діяти проти волі Саакашвілі його адвокати не можуть, однак постараються зробити все можливе, щоб життя політика не загрожувала небезпека.

До учасників акції приєднався лідер “Єдиного національного руху” Ніка Мелія. Він заявив, що відповідальність за стан і життя екс-президента “лягає на плечі Бідзіна Іванішвілі”, засновника правлячої партії “Грузинська мрія”.

“Шляху назад немає. Ми всі повинні зібратися на Руставелі 14 жовтня, незалежно від партійної приналежності”, — заявив Мелія. За його словами, лідери ЕНД знаходяться на зв’язку з міжнародними партнерами. Завтра Мелія планує зустрітися з послами іноземних держав, акредитованими в Грузії.

Доповнення

На тлі мітингу спеціальна пенітенціарна служба Мін’юсту Грузії розповсюдила заяву, спростувавши інформацію про погіршення стану здоров’я Саакашвілі.

Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем і з дня затримання продовжує голодування. Протягом десяти днів він відмовлявся від їжі, періодично вживаючи тільки соки і воду з медом. Сьогодні особистий лікар екс-президента заявив про необхідність переведення Саакашвілі в медичний заклад.

Контекст

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.